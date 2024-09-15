Захарова унизила «глубоко зависимого» Зеленского
Захарова: Смысла комментировать Зеленского нет после его слов о роли Байдена
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не видит смысла комментировать слова «глубоко зависимого от соответствующих медикаментозных средств» Владимира Зеленского, который признался, что решающее слово по «мирному плану» остаётся за президентом США Джо Байденом. Об этом дипломат сказала на полях Медиасаммита БРИКС.
«Вот сейчас было интервью Виктории Нуланд, где она в очередной раз, правда на этот раз уже открытым текстом, объяснила почему у киевского режима, у Украины утрачена субъектность: потому что все решения принимаются за них в Вашингтоне и Лондоне. Поэтому смысла комментировать то, что говорит Зеленский, просто нет», — пояснила Захарова.
Напомним, Владимир Зеленский на конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии в Киеве заявил, что исполнение предложенного им «мирного плана» по урегулированию украинского конфликта полностью зависит от воли президента США Джо Байдена.