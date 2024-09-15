Захарова унизила «глубоко зависимого» Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не видит смысла комментировать слова «глубоко зависимого от соответствующих медикаментозных средств» Владимира Зеленского, который признался, что решающее слово по «мирному плану» остаётся за президентом США Джо Байденом. Об этом дипломат сказала на полях Медиасаммита БРИКС.

«Вот сейчас было интервью Виктории Нуланд, где она в очередной раз, правда на этот раз уже открытым текстом, объяснила почему у киевского режима, у Украины утрачена субъектность: потому что все решения принимаются за них в Вашингтоне и Лондоне. Поэтому смысла комментировать то, что говорит Зеленский, просто нет», — пояснила Захарова.