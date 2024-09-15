Crew Dragon с космическими туристами вернулся на Землю
Корабль Crew Dragon с туристами приводнился у побережья штата Флорида в США
Посадку на воду 15 сентября совершил космический корабль Crew Dragon, который во вторник стартовал с миссией Polaris Dawn. Судно с космическими туристами приводнилось у побережья штата Флорида в США, сообщает американская компания SpaceX.
«Подтверждено приводнение... Добро пожаловать обратно на Землю», — говорится в сообщении SpaceX.
Посадка произошла примерно в 03:38 по местному времени (10.38 мск).
Ранее Life.ru рассказал о том, что два члена экипажа космического корабля Crew Dragon вышли в открытый космос. Это произошло 12 сентября. Выйти на пределы судна смог американский миллиардер Джаред Айзекман. Он смог подняться на высоту 1400 километров над Землей. Данное событие стало первым в истории частным выходом в космос, участниками которого стали непрофессиональные астронавты.
Shutterstock / FOTODOM / Evgeniyqw