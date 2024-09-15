Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 08:56

Crew Dragon с космическими туристами вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с туристами приводнился у побережья штата Флорида в США

Посадку на воду 15 сентября совершил космический корабль Crew Dragon, который во вторник стартовал с миссией Polaris Dawn. Судно с космическими туристами приводнилось у побережья штата Флорида в США, сообщает американская компания SpaceX.

«Подтверждено приводнение... Добро пожаловать обратно на Землю», — говорится в сообщении SpaceX.

Посадка произошла примерно в 03:38 по местному времени (10.38 мск).

Кишка не тонка: Как астронавты Polaris Dawn решились выходить в открытый космос без ранца жизнеобеспечения
Кишка не тонка: Как астронавты Polaris Dawn решились выходить в открытый космос без ранца жизнеобеспечения

Ранее Life.ru рассказал о том, что два члена экипажа космического корабля Crew Dragon вышли в открытый космос. Это произошло 12 сентября. Выйти на пределы судна смог американский миллиардер Джаред Айзекман. Он смог подняться на высоту 1400 километров над Землей. Данное событие стало первым в истории частным выходом в космос, участниками которого стали непрофессиональные астронавты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeniyqw

Наталья Афонина
  • Новости
  • Вселенная
  • Космонавтика
  • Общество
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров