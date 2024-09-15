Стало известно о 3 способах подделки мёда

Россиян предупредили о высоких рисках купить поддельный мёд в магазинах. В зависимости от региона объём недоброкачественного товара может доходить до 60%. Об этом «Газете.ru» заявила старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» Оксана Серебрякова.

По словам эксперта, производители часто выдают дешёвый мёд за дорогой, а также разбавляют натуральный сиропами и добавляют в состав химикаты для улучшения его свойств.

«Примерно половина случаев фальсификации приходится на информационную, когда дешёвый мед выдают за дорогой. Например, подсолнечниковый мёд продают как дорогой липовый либо старый разогретый — как свежий», — рассказала Серебрякова.

Мёд, в составе которого присутствуют глюкозо-фруктозные сиропы, лишён биологически ценных свойств: аминокислот, ферментов, фенольных соединений и многого другого. По словам научного сотрудника, даже при частичной добавке сиропа такой мёд не может считаться натуральным.

Реже встречается квалиметрическая фальсификация, когда производитель улучшает свойства мёда за счёт пищевых и непищевых добавок. Например, может отбеливать тёмный мёд с помощью химикатов. В таком продукте не только нет никакой пользы, он может ещё и навредить здоровью.

«Результаты испытаний в нашей лаборатории показывают, что абсолютное большинство фальсификаций происходит на уровне производителей, которые перерабатывают мёд. Продукты от пчеловодов почти всегда соответствуют всем стандартам качества», — добавила директор ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» Анастасия Шестакова.