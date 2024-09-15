В РУСАДА встревожились результатами допинг-контроля у несовершеннолетних спортсменов РФ

В РУСАДА забеспокоились тем, что дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил получило большое количество несовершеннолетних спортсменов. Такими показателями встревожилась генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова.

«Считаю возмутительной ситуацию, когда у более чем полутора десятка несовершеннолетних спортсменов в пробах были обнаружены запрещённые субстанции. Причём речь идёт не только о фигурном катании, но и целом ряде других видов спорта. На недавнем антидопинговом форуме в Белоруссии поднималась тема, что надо начинать тестировать спортсменов в ещё более юном возрасте», — приводит её слова ТАСС.

На данный момент у 16 спортсменов срок за нарушение антидопинговых правил начался, когда им ещё не было 18 лет. Поэтому генеральный директор РУСАДА заявила, что молодёжь обязана «сначала получить антидопинговое образование, чтобы отчётливо осознавать опасность использования запрещённых субстанций и методов».

Логинова также добавила, что обязательную работу необходимо проводить не только с юными спортсменами, но и с их окружением.

«Как ни печально об этом говорить, но практически во всех случаях нарушения антидопинговых правил детьми фигурирует окружение спортсмена, и особенно их бабушки и дедушки», — отметила она.