«Ненавидела бобслей»: Уехавшая из России чемпионка нарочно попалась на допинге, чтобы уйти из спорта
Олимпийская чемпионка Энквист заявила, что нарочно попалась на допинге в 2001-м
Людмила Энквист. Обложка © Getty Images / Mike Hewitt
Советская и российская, а впоследствии шведская спортсменка Людмила Энквист рассказала, что в 2001 году специально попалась на допинге, чтобы уйти из бобслея. Соответствующее признание появилось в её автобиографической книге, которая выйдет в свет 13 сентября. Отрывок публикует SVT.
Людмила Энквист — олимпийская чемпионка 1996 года и двукратная чемпионка мира в беге на 100 метров с барьерами. В начале 90-х спортсменка сменила гражданство на шведское, после того, как вышла замуж за гражданина этой страны. После легкоатлетической карьеры Энквист решила заняться бобслеем, чтобы выиграть медаль на зимних Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, но за год до соревнований её дисквалифицировали из-за употребления допинга. В результате спортсменка завершила карьеру, и спустя более чем 20 лет она призналась, что сделала это намеренно.
«Я ненавидела бобслей. Это был кошмар — до, во время и после тренировки. Днём и ночью. Я не могла сказать, что хочу бросить тренировки, так как была напугана и подавлена. Повернуть вспять было невозможно, ставки были слишком велики на всех уровнях», — приводит шведский телеканал Sveriges Television (SVT) отрывок из мемуаров Энквист.
По её словам, к тому моменту были приложены большие усилия и привлечены спонсоры, поэтому «пути назад не было». Спортсменка подчеркнула, что ждала, когда её поймают на допинге, ведь она сильно хотела «покончить с этим безумием и избавиться от страха».
Людмила Энквист (девичья фамилия — Леонова, фамилия по первому мужу — Нарожиленко) победила на Олимпиаде-1996 в Атланте в беге на 100 метров с барьерами. Также на её счёту два золота чемпионатов мира (1991 и 1997). Примечательно, что дисквалификация 2001 года не стала для Энквист — в 1993-м она попалась на допинге и заявила, что стероиды ей якобы подсыпал муж Николай Нарожиленко. Именно после этого спортсменка переехала в Швецию.
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