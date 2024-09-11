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11 сентября, 18:05

«Ненавидела бобслей»: Уехавшая из России чемпионка нарочно попалась на допинге, чтобы уйти из спорта

Олимпийская чемпионка Энквист заявила, что нарочно попалась на допинге в 2001-м

Людмила Энквист. Обложка © Getty Images / Mike Hewitt

Людмила Энквист. Обложка © Getty Images / Mike Hewitt

Советская и российская, а впоследствии шведская спортсменка Людмила Энквист рассказала, что в 2001 году специально попалась на допинге, чтобы уйти из бобслея. Соответствующее признание появилось в её автобиографической книге, которая выйдет в свет 13 сентября. Отрывок публикует SVT.

Людмила Энквист — олимпийская чемпионка 1996 года и двукратная чемпионка мира в беге на 100 метров с барьерами. В начале 90-х спортсменка сменила гражданство на шведское, после того, как вышла замуж за гражданина этой страны. После легкоатлетической карьеры Энквист решила заняться бобслеем, чтобы выиграть медаль на зимних Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, но за год до соревнований её дисквалифицировали из-за употребления допинга. В результате спортсменка завершила карьеру, и спустя более чем 20 лет она призналась, что сделала это намеренно.

«Я ненавидела бобслей. Это был кошмар — до, во время и после тренировки. Днём ​​и ночью. Я не могла сказать, что хочу бросить тренировки, так как была напугана и подавлена. Повернуть вспять было невозможно, ставки были слишком велики на всех уровнях», — приводит шведский телеканал Sveriges Television (SVT) отрывок из мемуаров Энквист.

По её словам, к тому моменту были приложены большие усилия и привлечены спонсоры, поэтому «пути назад не было». Спортсменка подчеркнула, что ждала, когда её поймают на допинге, ведь она сильно хотела «покончить с этим безумием и избавиться от страха».

Людмила Энквист (девичья фамилия — Леонова, фамилия по первому мужу — Нарожиленко) победила на Олимпиаде-1996 в Атланте в беге на 100 метров с барьерами. Также на её счёту два золота чемпионатов мира (1991 и 1997). Примечательно, что дисквалификация 2001 года не стала для Энквист — в 1993-м она попалась на допинге и заявила, что стероиды ей якобы подсыпал муж Николай Нарожиленко. Именно после этого спортсменка переехала в Швецию.

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Ранее Life.ru писал, что Камила Валиева впервые после отстранения от соревнований вышла на лёд перед публикой для участия в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Напомним, 29 января 2024 году её на четыре года дисквалифицировал Спортивный арбитражный суд, заодно отняв у фигуристки завоёванную на Олимпиаде в Пекине золотую медаль. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года, когда сданная ей проба на триметазидин показала положительный результат.

Никита Осипов
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