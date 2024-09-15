Бойцы российского «Севера» нанесли ВСУ жесточайшее поражение ВСУ лишились до 150 солдат и САУ Caesar в результате наступления группы «Север» 15 сентября, 09:45 ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска группировки «Север» за сутки уничтожили до 150 военных ВСУ, а также французскую артиллерийскую установку Caesar. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что поражение нанесено четырём украинским бригадам у Липцова и Волчанска в Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу Caesar производства Франции, 155-мм гаубицу М114 производства США, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании», — отметили в министерстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что добычей российских сил за минувшие сутки стали стразу три украинских истребителя – один МиГ-29 и два Су-27, которые считаются одними из самых ценных самолётов ВСУ.

Авторы Татьяна Миссуми