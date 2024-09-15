Мотоциклистка-лихачка насмерть разбилась в Петербурге, столкнувшись с авто на встречке

В Санкт-Петербурге мотоциклистка погибла после столкновения с автомобилем на Приморском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ленобласти.

Там рассказали, что ночью на 8-м километре Приморского шоссе в посёлке Серово 38-летняя женщина за рулём мотоцикла «Хонда CBR600RR» не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с Сhery Tiggo. В результате ДТП байкерша скончалась на месте.

«Установлено, в текущем году женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз. По факту аварии проводится проверка», — добавили в МВД.