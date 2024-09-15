Мотоциклистка-лихачка насмерть разбилась в Петербурге, столкнувшись с авто на встречке
Мотоциклистка погибла при столкновении с автомобилем на шоссе в Петербурге
Мотоледи погибла в ДТП с машиной. Обложка © Telegram / Полиция Петербурга
В Санкт-Петербурге мотоциклистка погибла после столкновения с автомобилем на Приморском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ленобласти.
Там рассказали, что ночью на 8-м километре Приморского шоссе в посёлке Серово 38-летняя женщина за рулём мотоцикла «Хонда CBR600RR» не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с Сhery Tiggo. В результате ДТП байкерша скончалась на месте.
«Установлено, в текущем году женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз. По факту аварии проводится проверка», — добавили в МВД.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарской области на трассе в сторону Кропоткина двое супругов погибли в ДТП. Мотоцикл Harley Davidson, на котором они ехали, был куплен ими всего за день до смерти. По данным Госавтоинспекции, байкер пошёл на обгон, но на большой скорости его «железного коня» занесло.