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15 сентября, 10:32

Мотоциклистка-лихачка насмерть разбилась в Петербурге, столкнувшись с авто на встречке

Мотоциклистка погибла при столкновении с автомобилем на шоссе в Петербурге

Мотоледи погибла в ДТП с машиной. Обложка © Telegram / Полиция Петербурга

Мотоледи погибла в ДТП с машиной. Обложка © Telegram / Полиция Петербурга

В Санкт-Петербурге мотоциклистка погибла после столкновения с автомобилем на Приморском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ленобласти.

Там рассказали, что ночью на 8-м километре Приморского шоссе в посёлке Серово 38-летняя женщина за рулём мотоцикла «Хонда CBR600RR» не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с Сhery Tiggo. В результате ДТП байкерша скончалась на месте.

«Установлено, в текущем году женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 13 раз. По факту аварии проводится проверка», — добавили в МВД.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарской области на трассе в сторону Кропоткина двое супругов погибли в ДТП. Мотоцикл Harley Davidson, на котором они ехали, был куплен ими всего за день до смерти. По данным Госавтоинспекции, байкер пошёл на обгон, но на большой скорости его «железного коня» занесло.

Александра Мышляева
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