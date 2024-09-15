Ту-95МС «ударили» по объектам условного противника в Чукотском море

Над нейтральными водами Чукотского моря совершён полёт в рамках командно-штабных учений «Океан-2024». В нём приняли участие два стратегических ракетоносца Ту-95МС.

«Полёт самолётов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства» , — отметили в ведомстве.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что в рамках учений корабли Северного флота высадили на Чукотке морской десант. Арктическая экспедиционная группировка сил СФ провела тактическое учение по высадке морского десанта на неосвещённое побережье Чукотского моря близ мыса Ванкарем. В состав группировки вошли большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».