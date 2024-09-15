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15 сентября, 11:50

Ту-95МС «ударили» по объектам условного противника в Чукотском море

Над нейтральными водами Чукотского моря совершён полёт в рамках командно-штабных учений «Океан-2024». В нём приняли участие два стратегических ракетоносца Ту-95МС.

Полёт двух стратегических ракетоносца Ту-95МС над водами Чукотского моря. Видео © Telegram / Минобороны России

«При выполнении полётного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника», — сообщает Министерство обороны России.

Сопровождали ракетоносцев экипажи самолётов Су-35С и Су-30СМ ВКС РФ. Полёт проводился более 10 часов.

«Полёт самолётов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в ведомстве.

Десант США с HIMARS экстренно высадился на Аляске из-за российских учений «Океан-2024»
Десант США с HIMARS экстренно высадился на Аляске из-за российских учений «Океан-2024»

Ранее Life.ru рассказывал о том, что в рамках учений корабли Северного флота высадили на Чукотке морской десант. Арктическая экспедиционная группировка сил СФ провела тактическое учение по высадке морского десанта на неосвещённое побережье Чукотского моря близ мыса Ванкарем. В состав группировки вошли большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

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Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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