Ту-95МС «ударили» по объектам условного противника в Чукотском море
Над нейтральными водами Чукотского моря совершён полёт в рамках командно-штабных учений «Океан-2024». В нём приняли участие два стратегических ракетоносца Ту-95МС.
Полёт двух стратегических ракетоносца Ту-95МС над водами Чукотского моря. Видео © Telegram / Минобороны России
«При выполнении полётного задания экипажи отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами воздушного базирования по критически важным объектам условного противника», — сообщает Министерство обороны России.
Сопровождали ракетоносцев экипажи самолётов Су-35С и Су-30СМ ВКС РФ. Полёт проводился более 10 часов.
«Полёт самолётов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в рамках учений корабли Северного флота высадили на Чукотке морской десант. Арктическая экспедиционная группировка сил СФ провела тактическое учение по высадке морского десанта на неосвещённое побережье Чукотского моря близ мыса Ванкарем. В состав группировки вошли большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».
Telegram / Минобороны России