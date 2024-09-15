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15 сентября, 10:53

Армия России разгромила секретную снайперскую точку ВСУ

МО РФ: Бойцы РФ уничтожили замаскированную снайперскую точку ВСУ в ДНР

Бойцы ВС РФ, находящееся на Донецком направлении, смогли уничтожить снайперскую точку войск Украины. Наши парни применили при атаке FPV-дрон, сообщает Минобороны РФ.

Армия РФ уничтожила снайперскую украинскую пару на Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёты ударных FPV-дронов уничтожили снайперскую пару ВСУ на Донецком направлении», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, операторы разведывательных беспилотников южной группировки войск нашли замаскированную снайперскую точку ВСУ. Скрытая позиция противника находилась в заброшенном здании. Эту информацию операторам ударных дронов передали координаторы. В итоге цель была успешно уничтожена.

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Ранее Life.ru рассказывал о мощной атаке, которую совершила армия России. Бойцы смогли уничтожить железнодорожный эшелон с иностранной техникой Украины. На нём ВСУ перевозили различную технику, которую им предоставил Запад. Также наши бравые парни разнесли цех, где производились компоненты оперативно-тактических ракет в зоне спецоперации.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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