Армия России разгромила секретную снайперскую точку ВСУ

Бойцы ВС РФ, находящееся на Донецком направлении, смогли уничтожить снайперскую точку войск Украины. Наши парни применили при атаке FPV-дрон, сообщает Минобороны РФ.

Армия РФ уничтожила снайперскую украинскую пару на Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёты ударных FPV-дронов уничтожили снайперскую пару ВСУ на Донецком направлении», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, операторы разведывательных беспилотников южной группировки войск нашли замаскированную снайперскую точку ВСУ. Скрытая позиция противника находилась в заброшенном здании. Эту информацию операторам ударных дронов передали координаторы. В итоге цель была успешно уничтожена.