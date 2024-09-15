Россиянам объяснили, когда похмелье приводит к отёку мозга и смерти

Остановка сердца для людей, которые уходят в запой, является самой частой причиной смерти, предупредил нарколог Алексей Казанцев. По словам медика, у людей, имеющих алкогольную зависимость, часто есть много сопутствующих заболеваний. Они могут умереть в любой момент, «взорвавшись», как пороховая бочка.

«Очень часто поступают пациенты с мерцательной аритмией или фибрилляцией предсердия, что как раз может привести к остановке сердца», — рассказал Казанцев 360.ru.

В группе риска люди с алкогольным абстинентным синдромом. По словам нарколога, таким пациентам не стоит вызывать врача на дом для лечения своего состояния. Для таких больных существуют стационары, где за ними проследят, наблюдая за давлением, пульсом и так далее. Казанцев предупреждает, что в домашних условиях с таким человеком может произойти что угодно. Начинается всё с разрушения поджелудочной железы, что в дальнейшем приводит к нарушению работы всех органов и даже отёку мозга. А далее — летальный исход, отметил медик.