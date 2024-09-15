Россиянам объяснили, когда похмелье приводит к отёку мозга и смерти
Нарколог Казанцев: Остановка сердца — частая причина смерти людей с алкоголизмом
Остановка сердца для людей, которые уходят в запой, является самой частой причиной смерти, предупредил нарколог Алексей Казанцев. По словам медика, у людей, имеющих алкогольную зависимость, часто есть много сопутствующих заболеваний. Они могут умереть в любой момент, «взорвавшись», как пороховая бочка.
«Очень часто поступают пациенты с мерцательной аритмией или фибрилляцией предсердия, что как раз может привести к остановке сердца», — рассказал Казанцев 360.ru.
В группе риска люди с алкогольным абстинентным синдромом. По словам нарколога, таким пациентам не стоит вызывать врача на дом для лечения своего состояния. Для таких больных существуют стационары, где за ними проследят, наблюдая за давлением, пульсом и так далее. Казанцев предупреждает, что в домашних условиях с таким человеком может произойти что угодно. Начинается всё с разрушения поджелудочной железы, что в дальнейшем приводит к нарушению работы всех органов и даже отёку мозга. А далее — летальный исход, отметил медик.
Часто в таких состояниях люди вызывают так называемых врачей-«капельников». Так сделал и житель Москвы, страдающий от алкогольной зависимости. После установки капельницы мужчине стало плохо, и у него остановилось сердце. Врачи частной клиники, приехавшие на вызов, пытались его реанимировать, но когда осознали, что это тщетно, сбежали. Прибывшим врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть мужчины. В настоящее время в ситуации разбирается СК.