Взрыв прогремел на макаронной фабрике в Турции, раненых десятки

Взрыв на макаронной фабрике случился в провинции Сакарья на северо-западе Турции, пострадали десятки сотрудников. Об этом сообщает телеканал TRT.

Машины скорой помощи и макаронного завода. Фото © TRT

Причины взрыва ещё не установлены. По предварительным данным, в результате ранения и травмы получили не менее 20 человек. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы медицинскими бригадами.