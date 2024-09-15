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15 сентября, 12:12

Взрыв прогремел на макаронной фабрике в Турции, раненых десятки

Взрыв произошёл на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья

Последствия взрыва на фабрике. Фото © TRT

Последствия взрыва на фабрике. Фото © TRT

Взрыв на макаронной фабрике случился в провинции Сакарья на северо-западе Турции, пострадали десятки сотрудников. Об этом сообщает телеканал TRT.

Машины скорой помощи и макаронного завода. Фото © TRT

Машины скорой помощи и макаронного завода. Фото © TRT

Причины взрыва ещё не установлены. По предварительным данным, в результате ранения и травмы получили не менее 20 человек. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы медицинскими бригадами.

Несколько взрывов прозвучало на стройке в московском Северном Тушино
Несколько взрывов прозвучало на стройке в московском Северном Тушино

Ранее взрыв раздался на Разданской теплоэлектростанции, которая является самой крупной ТЭС в Армении. В результате происшествия погиб один человек, ещё пять получили ранения. Одному из пострадавших даже понадобилась операция.

Владимир Озеров
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