Суперклей и гель-лаки: Зумеры в погоне за модой портят зубы стразами
SHOT ПРОВЕРКА: У зумеров стали популярны скайсы с маркетплейсов, портящие эмаль
Дети уродуют свои зубы дешёвыми скайсами. Вместо сияющей улыбки они получают испорченную зубную эмаль, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Среди школьников запустился новый тренд — они скупают наборы с дешёвыми стразами, которые фиксируют на зубах с помощью УФ-лампы и клея. Иногда подростки используют подручные составы в качестве клея: гель-лаки для маникюра и камуфлирующие базы. А вместо специальных камней они на самом деле отдают деньги за стразы для ногтей, себестоимость которых около 100 рублей.
Как рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ стоматолог Мария Менажиева, «скайсы с маркетплейсов могут не иметь сертификации. Такие украшения не являются материалом для использования в медицинских целях». Сама процедура очень негативно сказывается на эмали зубов, поскольку неизвестен состав клея, на который цепляется камень. Скайс из некачественного материала способен оставлять на зубе царапины, а также послужить причиной возникновения кариеса. Самостоятельное снятие страза может повысить чувствительность зуба и спровоцировать истончение эмали.
Дети также не учитывают ещё один фактор — перед установкой скайсов зубы должны пройти этап тщательной чистки. В специализированных стоматологиях перед процедурой зубы обрабатывают протравочными гелями. В домашних условиях грамотно соблюсти все этапы подготовки просто невозможно.
Ранее Life.ru рассказывал, что среди подростков стали популярны брекеты с маркетплейсов. Чтобы надеть конструкцию, сначала нужно её собрать. В комплекте есть всё для этого, в том числе и клей, на который жалуются зумеры — говорят, что он не держит железки. Поэтому в ход идут убийственные для эмали суперклей и гель-лак.