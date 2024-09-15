Суперклей и гель-лаки: Зумеры в погоне за модой портят зубы стразами

Дети уродуют свои зубы дешёвыми скайсами. Вместо сияющей улыбки они получают испорченную зубную эмаль, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Подростки массово скупают скайсы с маркетплейсов. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Среди школьников запустился новый тренд — они скупают наборы с дешёвыми стразами, которые фиксируют на зубах с помощью УФ-лампы и клея. Иногда подростки используют подручные составы в качестве клея: гель-лаки для маникюра и камуфлирующие базы. А вместо специальных камней они на самом деле отдают деньги за стразы для ногтей, себестоимость которых около 100 рублей.

Подростки массово скупают скайсы с маркетплейсов. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ стоматолог Мария Менажиева, «скайсы с маркетплейсов могут не иметь сертификации. Такие украшения не являются материалом для использования в медицинских целях». Сама процедура очень негативно сказывается на эмали зубов, поскольку неизвестен состав клея, на который цепляется камень. Скайс из некачественного материала способен оставлять на зубе царапины, а также послужить причиной возникновения кариеса. Самостоятельное снятие страза может повысить чувствительность зуба и спровоцировать истончение эмали.

Подростки массово скупают скайсы с маркетплейсов. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Дети также не учитывают ещё один фактор — перед установкой скайсов зубы должны пройти этап тщательной чистки. В специализированных стоматологиях перед процедурой зубы обрабатывают протравочными гелями. В домашних условиях грамотно соблюсти все этапы подготовки просто невозможно.