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15 сентября, 12:23

Суперклей и гель-лаки: Зумеры в погоне за модой портят зубы стразами

SHOT ПРОВЕРКА: У зумеров стали популярны скайсы с маркетплейсов, портящие эмаль

Дети уродуют свои зубы дешёвыми скайсами. Вместо сияющей улыбки они получают испорченную зубную эмаль, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Подростки массово скупают скайсы с маркетплейсов. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Подростки массово скупают скайсы с маркетплейсов. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Среди школьников запустился новый тренд — они скупают наборы с дешёвыми стразами, которые фиксируют на зубах с помощью УФ-лампы и клея. Иногда подростки используют подручные составы в качестве клея: гель-лаки для маникюра и камуфлирующие базы. А вместо специальных камней они на самом деле отдают деньги за стразы для ногтей, себестоимость которых около 100 рублей.

Подростки массово скупают скайсы с маркетплейсов. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Подростки массово скупают скайсы с маркетплейсов. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ стоматолог Мария Менажиева, «скайсы с маркетплейсов могут не иметь сертификации. Такие украшения не являются материалом для использования в медицинских целях». Сама процедура очень негативно сказывается на эмали зубов, поскольку неизвестен состав клея, на который цепляется камень. Скайс из некачественного материала способен оставлять на зубе царапины, а также послужить причиной возникновения кариеса. Самостоятельное снятие страза может повысить чувствительность зуба и спровоцировать истончение эмали.

Подростки массово скупают скайсы с маркетплейсов. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Подростки массово скупают скайсы с маркетплейсов. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Дети также не учитывают ещё один фактор — перед установкой скайсов зубы должны пройти этап тщательной чистки. В специализированных стоматологиях перед процедурой зубы обрабатывают протравочными гелями. В домашних условиях грамотно соблюсти все этапы подготовки просто невозможно.

Зумеры массово уродуют свои лица дешёвыми «наборами пирсеров» с маркетплейсов
Зумеры массово уродуют свои лица дешёвыми «наборами пирсеров» с маркетплейсов

Ранее Life.ru рассказывал, что среди подростков стали популярны брекеты с маркетплейсов. Чтобы надеть конструкцию, сначала нужно её собрать. В комплекте есть всё для этого, в том числе и клей, на который жалуются зумеры — говорят, что он не держит железки. Поэтому в ход идут убийственные для эмали суперклей и гель-лак.

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SHOT ПРОВЕРКА

Александра Мышляева
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