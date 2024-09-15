Беременных россиянок хотят спасти от послеродовой депрессии с помощью бесплатных психологов

Женщине нужна психологическая помощь не только во время беременности, но и после рождения ребёнка, поскольку велик риск перинатальных осложнений и послеродовой депрессии. Таким мнением поделилась психолог Олеся Покусаева, комментируя идею Минздрава бесплатно направлять будущих мам на подобные консультации.

«У беременных очень много переживаний о том, здоров ли малыш, справится ли сама будущая мама, получит ли поддержку супруга. Очень много всяких вопросов и переживаний», — сказала она в беседе с 360.ru.

При этом специалиста лучше посещать не в общей поликлинике, а в месте, предназначенном для будущих мам. Беседы с психологом могут стать своеобразной разгрузкой для беременной.

«Надеюсь, что женщины оценят и поймут, насколько здорово, что переживания просто хотя бы проговорить. А если будет, например, арт-терапия, музыкальная, — ещё лучше. Тогда женщину поддержат в такой период», — отметила она.