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15 сентября, 13:06

Беременных россиянок хотят спасти от послеродовой депрессии с помощью бесплатных психологов

Эксперт Покусаева поддержала идею направлять беременных россиянок к психологу

Женщине нужна психологическая помощь не только во время беременности, но и после рождения ребёнка, поскольку велик риск перинатальных осложнений и послеродовой депрессии. Таким мнением поделилась психолог Олеся Покусаева, комментируя идею Минздрава бесплатно направлять будущих мам на подобные консультации.

«У беременных очень много переживаний о том, здоров ли малыш, справится ли сама будущая мама, получит ли поддержку супруга. Очень много всяких вопросов и переживаний», — сказала она в беседе с 360.ru.

При этом специалиста лучше посещать не в общей поликлинике, а в месте, предназначенном для будущих мам. Беседы с психологом могут стать своеобразной разгрузкой для беременной.

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«Надеюсь, что женщины оценят и поймут, насколько здорово, что переживания просто хотя бы проговорить. А если будет, например, арт-терапия, музыкальная, — ещё лучше. Тогда женщину поддержат в такой период», — отметила она.

Кроме того, Министерство здравоохранения РФ одобрило новые клинические рекомендации для проведения кесарева сечения и естественных родов. Новшества вступят в силу с 1 января 2025 года. Один из разделов посвящён теме обезболивания женщины. В документе указано, какие препараты и в каких дозах должны использовать медики.

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freepik

Алёна Зиновьева
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