Две женщины погибли в результате столкновения фургона и легковушки в Буйнакске 15 сентября, 13:37 В Дагестане в ДТП погибли две женщины. Обложка © VK / Что там у дагестанцев

В Дагестане водитель фургона не уступил дорогу иномарке, что привело к столкновению. В результате аварии две женщины погибли, ещё пять человек доставлены в больницу. Об этом сообщается в телеграм-канале Дагестанавтодора.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-21041-30» (фургон), двигаясь в направлении города Буйнакск, совершая разворот налево из крайнего левого ряда не предоставил преимущество транспортному средству, пользующемуся преимуществом проезда и допустил столкновение с автомобилем марки Nissan Primera», — уточнили в ведомстве.

Две пассажирки возрастом 61 и 58 лет скончались на месте. Ещё четыре женщины и сам водитель фургона госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний устроил аварию в Сахалинской области. Машина с ним и двумя его приятелями улетела в кювет, из-за чего все трое пострадали.

Авторы Татьяна Миссуми