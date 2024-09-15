«Звёзды только на небе»: Любимый певец Ельцина призвал лишить коллег миллионов

Певец Юлиан призвал депутатов Госдумы издать в России закон, который запретил бы платить миллионы артистам. Таким мнением он поделился во время беседы с журналистами после концерта в Доме музыки в честь 87-летия Иосифа Кобзона.

«Я считаю, сейчас надо один закон принять — прекратить платить миллионы артистам. Я не знаю, как это сделать, я не депутат, но я считаю, что артисты такие же люди, как и все. Звезды у нас только на небе», — процитировала артиста kp.ru.

Любимец публики подчеркнул, что во времена СВО артисты не должны получать бешеные гонорары. Кроме того, он призвал коллег не выходить на сцену «в чём попало». В заключении он добавил, что весь этот шоу-бизнес вовсе стоит закрыть.