«Звёзды только на небе»: Любимый певец Ельцина призвал лишить коллег миллионов
Певец Юлиан: Надо издать закон, запрещающий платить миллионы артистам
Певец Юлиан. Фото © VK / julianradio
Певец Юлиан призвал депутатов Госдумы издать в России закон, который запретил бы платить миллионы артистам. Таким мнением он поделился во время беседы с журналистами после концерта в Доме музыки в честь 87-летия Иосифа Кобзона.
«Я считаю, сейчас надо один закон принять — прекратить платить миллионы артистам. Я не знаю, как это сделать, я не депутат, но я считаю, что артисты такие же люди, как и все. Звезды у нас только на небе», — процитировала артиста kp.ru.
Любимец публики подчеркнул, что во времена СВО артисты не должны получать бешеные гонорары. Кроме того, он призвал коллег не выходить на сцену «в чём попало». В заключении он добавил, что весь этот шоу-бизнес вовсе стоит закрыть.
Напомним, что имя Юлиана гремело в 90-х благодаря хиту «Русский вальс». Принято считать, что он был любимым певцом тогдашнего президента Бориса Ельцина. Сейчас исполнитель отошёл от шоу-бизнеса, но по-прежнему продолжает собирать аншлаги на своих концертах за счёт преданных поклонников. Артист вхож во многие дома культовых музыкантов и актёров. Известно, что он дружил с Нонной Мордюковой и Людмилой Зыкиной, а также был частым гостем в доме Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.