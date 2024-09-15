Военнослужащим мотострелкового полка ЦВО вручили государственные награды

Государственные награды вручили военнослужащим мотострелкового полка Центрального военного округа. Бойцы получили ордена за доблесть, силу и отвагу, проявленную в зоне СВО, сообщает Минобороны России.

Военнослужащие мотострелкового полка Центрального военного округа получили государственные награды. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Медали бойцам вручил командир танковой дивизии ЦВО гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав получил медали «За отвагу» и «За храбрость». Также военных наградили орденами Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.

«Командир дивизии поблагодарил военнослужащих за проделанную работу и выразил слова признательности от командования группировки войск «Центр». Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО выступил для военнослужащих с праздничным концертом», — сообщили в ведомстве.