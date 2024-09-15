Стали известны новые схемы обмана мужчин через обольщение и лёгкие деньги

Российских мужчин предупредили о двух мошеннических схемах, клюнув на которые высок риск распрощаться с крупной суммой денег. В первом случае жертвам пишут от имени девушек и предлагают показать фигуру без купальника.

Подобное сообщение получил в соцсетях и обозреватель kp.ru Николай Варсегов. Ему якобы написала красавица, которая родилась в Нижнем Новгороде, но живёт в Лондоне. После короткого общения она предложила интимные снимки, прислав «заразную» ссылку. Если перейти по ней, то мошенникам будут доступны все личные данные жертвы.

Во втором случае Варсегов получил письмо от мужчины, представившегося профессором из Санкт-Петербурга и пообещавшего ему ежедневную прибыль от 2,5% от инвестиции в криптовалюту.

«Минимальный депозит 50 долларов и вывод осуществляется сразу через четыре дня. Если интересно я вам отправлю ссылку для ознакомления», — поделился подробностями сообщения журналист.

Он сразу заподозрил неладное и уточнил: зачем незнакомому человеку предлагать обогатиться. Мошенник к этому времени уже наверняка успел проверить соцсети обозревателя и проигнорировал вопрос.