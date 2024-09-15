В Татарстане годовалый ребёнок частично оглох после вакцинации
Годовалый ребёнок частично лишился слуха после прохождения плановой вакцинации в городе Лениногорске Республики Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«В городе Лениногорск после проведения плановой медицинской процедуры по вакцинации у годовалого ребёнка была диагностирована частичная утрата функции слуха. Следственными органами СК России по Республике Татарстан по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сказано в публикации.
Контролировать ход расследования будет глава СУ СК РФ по региону Валерий Липский. О предварительных результатах он доложит лично главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Ранее Life.ru писал о том, как в подмосковном городе Видном медики извлекли муху из уха восьмилетней девочки. Школьница рассказывала родителям, что стала хуже слышать, но они ошибочно списали это на недавно перенесённую простуду. Выяснилась же настоящая причина только в больнице.