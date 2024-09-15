В Татарстане годовалый ребёнок частично оглох после вакцинации

Годовалый ребёнок частично лишился слуха после прохождения плановой вакцинации в городе Лениногорске Республики Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В городе Лениногорск после проведения плановой медицинской процедуры по вакцинации у годовалого ребёнка была диагностирована частичная утрата функции слуха. Следственными органами СК России по Республике Татарстан по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сказано в публикации.

Контролировать ход расследования будет глава СУ СК РФ по региону Валерий Липский. О предварительных результатах он доложит лично главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.