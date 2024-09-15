Губернатор Голубев: В Ростовской области зафиксировано более 50 пожаров

С начала суток экстренные службы зафиксировали более 50 пожаров в Ростовской области. Спасатели выезжают на место, однако ветер серьёзно осложняет их работу, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Тушение пожара в Ростовской области. Видео © Telegram / МЧС России

«В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в т.ч. в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения. По предварительной информации, от огня там пострадало 9 домов и 5 хозпостроек. Эвакуировано 20 человек», — написал Голубев в своём телеграм-канале.

По информации губернатора, ситуация остаётся напряжённой в населённых пунктах Аксайского района. В настоящее время горят восемь домов, также пожар охватил три садоводческих товарищества. В хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых зданий, добавил Голубев. Для борьбы с огнём привлекли 2061 человек и почти 300 единиц техники.

По словам главы области, пожары вызвали сильный ветер, перехлёст проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнём.