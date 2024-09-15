Осень придёт в Москву через неделю

Жители Москвы почувствуют присутствие нормальной сентябрьской погоды уже в следующие выходные. К этому времени в столице будет от 16-21 градуса тепла, сообщил в беседе с РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На перспективу до четверга держимся в рамках метеорологического лета. По ночам около 10 градусов, днём уже не выше 23-25. В пятницу произойдёт условный провал холодного фронта, поэтому пойдёт уже плюс 20 и в следующие выходные — 16-21», — спрогнозировал синоптик и отметил, что через неделю город вернётся в рамки «нормальной сентябрьской осени».

Он также упомянул, что в понедельник на Землю обрушатся магнитные бури средней и сильной активности.