Милонов пофантазировал о мотивах чёрной кошки, уступившей дорогу Путину 15 сентября, 14:55 Чёрная кошка. Обложка © freepik

Чёрная кошка не стала искушать судьбу и давать повод для кривотолков из-за суеверий, поэтому отказалась перебегать дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге. О мотивах честной кисы пофантазировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Кошка не захотела брать на себя такую ответственность, так как не дай бог что, её же в этом и обвинят, так как Россия свободна от предрассудков и суеверий, она хотела показать, что не хочет участвовать в мракобесии, связанном с негативной оценкой деятельности чёрных кошек. Она просто честная киса», — объяснил он NEWS.ru.

Парламентарий пошутил, что это очень мудрая кошка, решившая не подставлять весь свой «чёрный» род и давать «экстрасенсам» почву для фантазий и поиска тайных знаков в событии.

Напомним, журналист Павел Зарубин показал видео, как чёрная кошка не решилась перебегать дорогу президентскому кортежу в военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Петербурге.

Авторы Татьяна Миссуми