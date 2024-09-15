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Милонов пофантазировал о мотивах чёрной кошки, уступившей дорогу Путину

15 сентября, 14:55
Чёрная кошка. Обложка © freepik

Чёрная кошка. Обложка © freepik

Чёрная кошка не стала искушать судьбу и давать повод для кривотолков из-за суеверий, поэтому отказалась перебегать дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге. О мотивах честной кисы пофантазировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Кошка не захотела брать на себя такую ответственность, так как не дай бог что, её же в этом и обвинят, так как Россия свободна от предрассудков и суеверий, она хотела показать, что не хочет участвовать в мракобесии, связанном с негативной оценкой деятельности чёрных кошек. Она просто честная киса», — объяснил он NEWS.ru.

Парламентарий пошутил, что это очень мудрая кошка, решившая не подставлять весь свой «чёрный» род и давать «экстрасенсам» почву для фантазий и поиска тайных знаков в событии.

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Напомним, журналист Павел Зарубин показал видео, как чёрная кошка не решилась перебегать дорогу президентскому кортежу в военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Петербурге.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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