Чёрная кошка не решилась перебегать дорогу кортежу Путина в Петербурге
Чёрная кошка не решилась перебегать дорогу президентскому кортежу в военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Петербурге. Кадрами с места поделился журналист Павел Зарубин.
Чёрная кошка отказалась перебегать дорогу Путину. Видео © Telegram / Павел Зарубин
На кадрах видно, как хвостатый попытался перебежать дорогу, но заметил, что кортеж президента России Владимира Путина въезжает в арку. Добежав до середины дороги и увидев приближающийся лимузин, пушистику потребовалась всего секунда на размышление. Усатый понял, что продолжать путь лучше не стоит, развернулся и потопал восвояси.
Напомним, что на неделе Путин провёл в Петербурге встречу с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности. В ходе беседы глава государства рассказал, что Россия выполнила план председательства в объединении уже более чем на 70%. Кроме того, в Северной столице президент встретился с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, а также возложил цветы к могиле Суворова в Александро-Невской лавре. Компанию в святом месте ему составил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Freepik, ТАСС / Михаил Климентьев