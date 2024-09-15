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15 сентября, 12:48

Чёрная кошка не решилась перебегать дорогу кортежу Путина в Петербурге

Чёрная кошка не решилась перебегать дорогу президентскому кортежу в военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Петербурге. Кадрами с места поделился журналист Павел Зарубин.

Чёрная кошка отказалась перебегать дорогу Путину. Видео © Telegram / Павел Зарубин

На кадрах видно, как хвостатый попытался перебежать дорогу, но заметил, что кортеж президента России Владимира Путина въезжает в арку. Добежав до середины дороги и увидев приближающийся лимузин, пушистику потребовалась всего секунда на размышление. Усатый понял, что продолжать путь лучше не стоит, развернулся и потопал восвояси.

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Напомним, что на неделе Путин провёл в Петербурге встречу с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности. В ходе беседы глава государства рассказал, что Россия выполнила план председательства в объединении уже более чем на 70%. Кроме того, в Северной столице президент встретился с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, а также возложил цветы к могиле Суворова в Александро-Невской лавре. Компанию в святом месте ему составил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Обложка ©

Freepik, ТАСС / Михаил Климентьев

Александра Мышляева
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