Чёрная кошка не решилась перебегать дорогу кортежу Путина в Петербурге

Чёрная кошка не решилась перебегать дорогу президентскому кортежу в военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Петербурге. Кадрами с места поделился журналист Павел Зарубин.

На кадрах видно, как хвостатый попытался перебежать дорогу, но заметил, что кортеж президента России Владимира Путина въезжает в арку. Добежав до середины дороги и увидев приближающийся лимузин, пушистику потребовалась всего секунда на размышление. Усатый понял, что продолжать путь лучше не стоит, развернулся и потопал восвояси.