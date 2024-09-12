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12 сентября, 15:16

Путин возложил цветы к могиле Суворова в Александро-Невской лавре

Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле великого полководца Александра Васильевича Суворова, похороненного в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин возложил цветы к могиле Суворова в Александро-Невской лавре. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Президент возложил цветы к могиле великого русского полководца Александра Суворова, похороненного в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре», — говорится в описании к видеозаписи.

Как ранее сообщал Life.ru, Путин в четверг, 12 сентября, приехал в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. Сопровождает главу государства патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее сегодня Путин провёл в Петербурге встречу с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности.

Толпа встретила Путина у Троице-Сергиевой лавры криками "Спасибо вам!"
Толпа встретила Путина у Троице-Сергиевой лавры криками "Спасибо вам!"
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Кремль. Новости

Наталья Демьянова
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