Путин и патриарх Кирилл посетили Александро-Невскую лавру в Петербурге
Президент России Владимир Путин в четверг, 12 сентября, посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Сопровождает главу государства патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин прибыл к Александро-Невской лавре в Петербурге. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Путин и патриарх Кирилл приехали в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского», — говорится в пресс-релизе.
В программе президента — осмотр церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского.
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра — старейший монастырь Северной столицы, основанный в 1713 году по указу Петра I. В 1724 году из Владимира в лавру перенесли мощи Александра Невского. В 1990 году монастырский комплекс был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его здания были переданы в распоряжение РПЦ.
Ранее сегодня Путин провёл в Петербурге встречу с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности. В ходе беседы он рассказал, что Россия выполнила план председательства в БРИКС уже более чем на 70%.