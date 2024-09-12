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12 сентября, 14:50

Путин и патриарх Кирилл посетили Александро-Невскую лавру в Петербурге

Президент России Владимир Путин в четверг, 12 сентября, посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Сопровождает главу государства патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин прибыл к Александро-Невской лавре в Петербурге. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Путин и патриарх Кирилл приехали в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского», — говорится в пресс-релизе.

В программе президента — осмотр церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра — старейший монастырь Северной столицы, основанный в 1713 году по указу Петра I. В 1724 году из Владимира в лавру перенесли мощи Александра Невского. В 1990 году монастырский комплекс был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его здания были переданы в распоряжение РПЦ.

Ранее сегодня Путин провёл в Петербурге встречу с представителями стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности. В ходе беседы он рассказал, что Россия выполнила план председательства в БРИКС уже более чем на 70%.

Толпа встретила Путина у Троице-Сергиевой лавры криками "Спасибо вам!"
Толпа встретила Путина у Троице-Сергиевой лавры криками "Спасибо вам!"
Обложка ©

kremlin

Наталья Демьянова
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