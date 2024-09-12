Путин и патриарх Кирилл посетили Александро-Невскую лавру в Петербурге

«Путин и патриарх Кирилл приехали в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру по случаю 300-летия перенесения в Санкт-Петербург мощей Александра Невского», — говорится в пресс-релизе.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра — старейший монастырь Северной столицы, основанный в 1713 году по указу Петра I. В 1724 году из Владимира в лавру перенесли мощи Александра Невского. В 1990 году монастырский комплекс был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его здания были переданы в распоряжение РПЦ.