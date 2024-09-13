Путин узнал у председателя Конституционного суда о самых частых жалобах россиян

«По группам жалоб, я бы сказал, как и раньше, – это устойчивая тенденция за все годы, она практически не меняется. Это отношения, связанные с гражданским правом – цивилистика, будем говорить в широком смысле, бизнес, собственность, трудовые и социальные отношения – социалка, что называется, в простонародье. И, конечно же, по-прежнему много очень решений, связанных с уголовным правом и процессом – с уголовным процессом даже больше, чем по другим направлениям» , – сказал Зорькин.

При этом он обратил внимание на то, что Конституционный суд стал получать меньше жалоб — было 19 тысяч жалоб, стало 11 тысяч. Однако нагрузка на инстанцию по сравнению с предшествующим периодом не изменилась. По словам Зорькина, в год КС РФ принимает порядка 60 полноценных постановлений, которые связаны с крупными проблемами, и которые оказывают большое влияние на правоприменительную систему. Еще порядка 3 тысяч решений — это определения, в которых соответствие закона конституции не ставится под сомнение, однако эти документы также оказывают влияние на правоприменительную практику, отметил он.