Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 18:37

Машины главы немецкого МВД облили неизвестной жидкостью из-за мигрантов

Spiegel: Неизвестные испортили два авто главы МВД Бранденбурга, облив жидкостью

Два автомобиля главы МВД немецкой федеральной земли Бранденбург Михаэля Штюбгена облили неизвестной жидкостью. Полиция уже начала расследование и нашла письменное признание в совершении преступления, сообщает Der Spiegel.

Семейные машины находились на земельном участке в Финстервальде на юге Бранденбурга. Ими пользовались близкие и родственники политика.

Буквально сразу после происшествия на левой платформе Indymedia опубликовали признание в совершении преступления. В нём упомянули центр для беженцев, который построен в столичном аэропорту Вилли Брандта и занимается ускорением высылки нелегалов.

«В течение многих лет я сталкивался с левой пропагандой против моего курса в области миграции и политики безопасности. Тот факт, что несколько коммунистов из каменного века нападают на частную собственность моей семьи, является явным нарушением, и ему нет места в демократии», — сказал Штюбген.

Ранее политик попал на заголовки различных газет из-за того, что запретил исламский центр в Финстервальде, сообщает Spiegel. При этом глава МВД немецкой федеральной земли смог отреагировать на нападение достаточно «воинственно».

МВД Германии успокоило паникующих немцев из-за приезда 250 тысяч мигрантов
МВД Германии успокоило паникующих немцев из-за приезда 250 тысяч мигрантов

Ранее проблему с нелегальной миграцией в Германии пообещал решить федеральный канцлер Олаф Шольц. Он планирует спасти ситуацию потому что в стране увеличилось количество совершённых беженцами преступлений. Оппозиция обвиняет немецкого политика в том, что он недостаточно решителен, а зарубежные партнёры недовольны строгим контролем у границы ФРГ.

Обложка ©

Wikipedia

Наталья Афонина
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров