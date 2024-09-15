Машины главы немецкого МВД облили неизвестной жидкостью из-за мигрантов

Два автомобиля главы МВД немецкой федеральной земли Бранденбург Михаэля Штюбгена облили неизвестной жидкостью. Полиция уже начала расследование и нашла письменное признание в совершении преступления, сообщает Der Spiegel.

Семейные машины находились на земельном участке в Финстервальде на юге Бранденбурга. Ими пользовались близкие и родственники политика.

Буквально сразу после происшествия на левой платформе Indymedia опубликовали признание в совершении преступления. В нём упомянули центр для беженцев, который построен в столичном аэропорту Вилли Брандта и занимается ускорением высылки нелегалов.

«В течение многих лет я сталкивался с левой пропагандой против моего курса в области миграции и политики безопасности. Тот факт, что несколько коммунистов из каменного века нападают на частную собственность моей семьи, является явным нарушением, и ему нет места в демократии», — сказал Штюбген.

Ранее политик попал на заголовки различных газет из-за того, что запретил исламский центр в Финстервальде, сообщает Spiegel. При этом глава МВД немецкой федеральной земли смог отреагировать на нападение достаточно «воинственно».