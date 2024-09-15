Машины главы немецкого МВД облили неизвестной жидкостью из-за мигрантов
Spiegel: Неизвестные испортили два авто главы МВД Бранденбурга, облив жидкостью
Два автомобиля главы МВД немецкой федеральной земли Бранденбург Михаэля Штюбгена облили неизвестной жидкостью. Полиция уже начала расследование и нашла письменное признание в совершении преступления, сообщает Der Spiegel.
Семейные машины находились на земельном участке в Финстервальде на юге Бранденбурга. Ими пользовались близкие и родственники политика.
Буквально сразу после происшествия на левой платформе Indymedia опубликовали признание в совершении преступления. В нём упомянули центр для беженцев, который построен в столичном аэропорту Вилли Брандта и занимается ускорением высылки нелегалов.
«В течение многих лет я сталкивался с левой пропагандой против моего курса в области миграции и политики безопасности. Тот факт, что несколько коммунистов из каменного века нападают на частную собственность моей семьи, является явным нарушением, и ему нет места в демократии», — сказал Штюбген.
Ранее политик попал на заголовки различных газет из-за того, что запретил исламский центр в Финстервальде, сообщает Spiegel. При этом глава МВД немецкой федеральной земли смог отреагировать на нападение достаточно «воинственно».
Ранее проблему с нелегальной миграцией в Германии пообещал решить федеральный канцлер Олаф Шольц. Он планирует спасти ситуацию потому что в стране увеличилось количество совершённых беженцами преступлений. Оппозиция обвиняет немецкого политика в том, что он недостаточно решителен, а зарубежные партнёры недовольны строгим контролем у границы ФРГ.