Пассажирка выпрыгнула из машины на трассе, чтобы спастись от странного таксиста

Во Владивостоке автомобиль начал сближаться с леерами на трассе как вдруг в авто распахнулась задняя дверь и оттуда выпрыгнула женщина. Оказавшись на дороге, она на четвереньках начала спешно отползать к обочине. Об этом сообщает телеграм-канал «Svodka25».

Девушка выпрыгнула из авто на трассе. Видео © Telegram / Новости Приморья и Владивостока

К ней подъехала проезжавшая мимо машина. Женщина отказалась вызывать скорую. Вместо этого она позвонила таксисту, уехавшему далеко вперёд, и попросила его остановиться. Со слов пассажирки, водитель за рулём вёл себя очень странно и говорил заторможено. Он даже не заметил, что из его машины выпала женщина.

От помощи она отказалась, попросила только подбросить её до дома. После такого отчаянного манёвра она чудом ничего не сломала, на ней только ссадины и, возможно, ушиб руки.