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15 сентября, 16:41

Волонтёр из Иркутска нашёл в тайге раненого рысёнка, вылечил его и приютил

Александр с рысёнком. Обложка © Telegram /Александр Чубаков

Александр с рысёнком. Обложка © Telegram /Александр Чубаков

Иркутский бизнесмен и волонтёр, который занимается производством вездеходов, поставляемых на СВО, нашёл в тайге раненого рысёнка. Александр Чубаков из села Залари вылечил дикого пушистика и оставил у себя.

Спасённый рысёнок из Иркутска. Видео © SHOT

В беседе с SHOT он рассказал, что обнаружил малышку в заброшенной деревне Чёрная речка. Мужчина приезжает туда, чтобы реставрировать дом своего дедушки.

У рысёнка-девочки были раны, похожие на укусы диких зверей. Александр вылечил её, назвал Кирой и поселил в строящемся доме. Кира растёт ласковой: любит людей и дружит с местным котом. Сейчас Александр ищет возможность передать рысь в заповедник, когда она повзрослеет.

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В Московском зоопарке поселился кайман, которого изъяли из ресторана

Ранее Life.ru сообщал, что спасённого в Москве тигрёнка, которого «хозяин» возил в сумке, назвали Шерханом. Состояние маленького хищника значительно улучшилось, сейчас о нём заботятся специалисты в реабилитационном центре для диких животных.

Александра Мышляева
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