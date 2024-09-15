Волонтёр из Иркутска нашёл в тайге раненого рысёнка, вылечил его и приютил

Иркутский бизнесмен и волонтёр, который занимается производством вездеходов, поставляемых на СВО, нашёл в тайге раненого рысёнка. Александр Чубаков из села Залари вылечил дикого пушистика и оставил у себя.

Спасённый рысёнок из Иркутска. Видео © SHOT

В беседе с SHOT он рассказал, что обнаружил малышку в заброшенной деревне Чёрная речка. Мужчина приезжает туда, чтобы реставрировать дом своего дедушки.

У рысёнка-девочки были раны, похожие на укусы диких зверей. Александр вылечил её, назвал Кирой и поселил в строящемся доме. Кира растёт ласковой: любит людей и дружит с местным котом. Сейчас Александр ищет возможность передать рысь в заповедник, когда она повзрослеет.