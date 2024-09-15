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15 сентября, 19:37

Россиянам объяснили, когда при сильном сердцебиении стоит бежать к врачу

Кардиолог Саламатина: Учащённое сердцебиение в покое требует обращения к врачу

Сильное сердцебиение может привести к снижению кровяного давления, потемнению в глазах, а также к головокружению и обмороку. При наличии этих симптомов, особенно в спокойном состоянии, следует немедленно обратиться за помощью к специалисту. Об этом заявила врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина.

«Такие ощущения возникают в результате того, что при высокой частоте сокращений сердце не успевает заполняться кровью. В результате выброс крови из сердца уменьшается и снижается артериальное давление. Наиболее чувствительным к недостатку крови является головной мозг, поэтому и появляются потемнение в глазах, обмороки. В таких случаях обращение к врачу не следует откладывать», — объяснила медик «Газете.ru».

Она добавила, что нормальная частота сердечных сокращений у взрослого должна составлять 60–90 ударов в минуту. При этом человек не должен чувствовать, как бьётся его сердце в груди. Учащение сердечного ритма может быть вызвано рядом причин, в числе которых физические нагрузки, жара, беременность и стресс. Однако после возвращения в спокойное состояние сердце должно быстро перейти в свой привычный ритм.

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Ранее Life.ru писал о симптомах инфаркта, которые маскируются под гастрит и остеохондроз. В их числе тошнота, рвота, болезненные ощущения в правом подреберье, боль в области желудка, головокружение, нарушение сознания, повышенное потоотделение и другое. При появлении подобных жалоб пациенту надо как минимум провести ЭКГ или ЭХО-КГ.

Обложка ©

freepik / standret

Алёна Зиновьева
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