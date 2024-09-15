Россиянам объяснили, когда при сильном сердцебиении стоит бежать к врачу

Сильное сердцебиение может привести к снижению кровяного давления, потемнению в глазах, а также к головокружению и обмороку. При наличии этих симптомов, особенно в спокойном состоянии, следует немедленно обратиться за помощью к специалисту. Об этом заявила врач-кардиолог, терапевт Людмила Саламатина.

«Такие ощущения возникают в результате того, что при высокой частоте сокращений сердце не успевает заполняться кровью. В результате выброс крови из сердца уменьшается и снижается артериальное давление. Наиболее чувствительным к недостатку крови является головной мозг, поэтому и появляются потемнение в глазах, обмороки. В таких случаях обращение к врачу не следует откладывать», — объяснила медик «Газете.ru».

Она добавила, что нормальная частота сердечных сокращений у взрослого должна составлять 60–90 ударов в минуту. При этом человек не должен чувствовать, как бьётся его сердце в груди. Учащение сердечного ритма может быть вызвано рядом причин, в числе которых физические нагрузки, жара, беременность и стресс. Однако после возвращения в спокойное состояние сердце должно быстро перейти в свой привычный ритм.