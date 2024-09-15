Новая охота на ведьм: В МИД объяснили санкции США против российских медиа

У России нет иллюзий насчёт того, что профильные международные структуры объективно отреагируют на разгул цензуры в США. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой касаемо очередных санкций, которые Вашингтон ввёл в отношении российских медиахолдингов.

«Не питаем иллюзий, что разгул цензуры в Соединённых Штатах получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур, чьею активностью дирижирует Вашингтон. Вместе с тем квалифицируем их молчание как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе», — заявила дипломат.

Захарова отметила, как Белый дом пытается оправдать репрессии беспрецедентных масштабов в отношении российских медиа «борьбой с внешним вмешательством во внутреннюю политику Штатов». На деле же действия США — очередной акт «охоты на ведьм», когда намеренно нагнетается атмосфера страха и шпиономания, благодаря которой правительство США манипулирует мнением обществом и изолирует население от неудобной информации.