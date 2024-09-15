Крупные компании начали принимать сотрудников на работу при помощи игр

В России появились игры, с помощью которых можно найти себе работу, минуя собеседования. Потенциальному сотруднику предлагается решить ряд спорных ситуаций и проблемных моментов. Чем успешнее игрок выполняет задания, тем больше он баллов получает и, следовательно, тем выше шанс, что его примут на работу. О нововведении рассказал «Газете.ru» карьерный эксперт Тимофей Фокин.

Он отметил, что тренд игрового трудоустройства пришёл в РФ только в этом году, хотя в некоторых крупных компаниях игры используют уже несколько лет. Однако раньше они были исключительно для прокачки навыков действующих сотрудников. Им предлагали справляться с нестандартными задачами в приложениях, мотивируя различными бонусами. Теперь же работодатели решили облегчить жизнь HR-специалистов, занимающихся подбором персонала.

«С помощью игры можно проанализировать уровень компетентности и быстроту мышления кандидата на должность и присвоить ему баллы. Специалистам по кадрам достаточно сравнить цифры и понять, кто из кандидатов выше в рейтинге», — объяснил эксперт.

Пока игровой формат доступен для крупных компаний, так как требует серьёзных вложений. В первую очередь он нацелен на то, чтобы заинтересовать вакансией ценные кадры. Кроме того, такой метод позволяет снизить уровень стресса соискателя, ведь игра — это максимально простой и спокойный способ трудоустройства.

«Я уверен, что скоро этот метод будет использовать даже малый бизнес, как только разберутся, каким образом удешевить создание онлайн-игр», — прокомментировал директор компании по трудоустройству «Профессиональные лидеры» Михаил Окунёв.