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15 сентября, 16:02

Умеров встретился с главой МИД Польши и доложил ему о ситуации на фронте

Умеров встретился с главой МИД Польши. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Рустем Умеров

Умеров встретился с главой МИД Польши. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Рустем Умеров

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что встретился с польской делегации под предводительством главы МИД республики Радослава Сикорского и доложил ему о положении дел на фронте. Об этом чиновник написал на странице в личной соцсети.

«Был рад встретиться с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским… Вместе с командой также проинформировали польскую делегацию о последних событиях на поле боя», — написал Умеров.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как Радослав Сикорский посетил Киев и призвал европейских политиков к отмене режима выдачи соцпособий для украинских мужчин призывного возраста, живущих в странах Евросоюза. По мнению польского министра, отмена этих выплат положительно скажется на бюджетах государства западной Европы. А ещё он заявил, что стимулировать деньгами украинских уклонистов недопустимо.

Юрий Лысенко
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