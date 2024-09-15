Умеров встретился с главой МИД Польши и доложил ему о ситуации на фронте

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что встретился с польской делегации под предводительством главы МИД республики Радослава Сикорского и доложил ему о положении дел на фронте. Об этом чиновник написал на странице в личной соцсети.

«Был рад встретиться с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским… Вместе с командой также проинформировали польскую делегацию о последних событиях на поле боя», — написал Умеров.