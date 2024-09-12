Украинские пилоты учатся летать на F-16 в Румынии
Умеров: Группа украинских пилотов обучается летать на F-16 в Румынии
В Румынии начали обучать украинских пилотов полётам на F-16. Министр обороны Незалежной Рустем Умеров заявил об этом после разговора с румынским коллегой Анджелом Тылвэром.
«В украинском небе будет больше F-16. Группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии», — написал Умеров в своём телеграм-канале.
Кроме того, Умеров сообщил о скором поступлении новой системы ПВО Patriot, которую Румыния пообещала предоставить.
Напомним, в конце августа стало известно о потере первого истребителя F-16, поставленного ВСУ. На фоне этого случилась публичная перепалка командующего ВВС Украины Николая Олещука* с депутатом Марьяной Безуглой. Парламентарий заявила, что причиной потери самолёта стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова ей угрожают наказанием. Позже Владимир Зеленский, на фоне потери истребителя уволил командующего Воздушными силами Олещука*, но, утверждает Киев, это произошло не из-за крушения F-16.
* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Shutterstock / FOTODOM / Aqeela_Image