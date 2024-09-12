Украинские пилоты учатся летать на F-16 в Румынии

В Румынии начали обучать украинских пилотов полётам на F-16. Министр обороны Незалежной Рустем Умеров заявил об этом после разговора с румынским коллегой Анджелом Тылвэром.

«В украинском небе будет больше F-16. Группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии», — написал Умеров в своём телеграм-канале.

Кроме того, Умеров сообщил о скором поступлении новой системы ПВО Patriot, которую Румыния пообещала предоставить.