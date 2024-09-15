Армия Израиля признала свою причастность к гибели трёх заложников в Газе 15 сентября, 16:30 Армия Израиля в Газе. Обложка © ТАСС / ЕРА

Израиль может быть причастен к смерти трёх заложников, удерживаемых в туннелях в Газе радикалами ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, озвучивая результаты завершившегося расследования.

«Выводы расследования указывают на высокую вероятность того, что все трое были убиты в результате последствий авиаудара Армии обороны Израиля при ликвидации командира Северной бригады ХАМАС Ахмеда аль-Гандура 10 ноября 2023 года», — сказано в тексте.

В командовании армии подчеркнули, что ознакомят родственников погибших с результатами следствия. При этом в документе оговаривается, что якобы поставить окончательную точку в этом деле не представляется возможным. По словам представителей армии, израильские военные не имели информации о нахождении пленных в туннелях, куда наносили удар.

«Имелась информация, указывавшая на то, что они находились в другом месте, поэтому тот район не был обозначен как зона с подозрением на присутствие заложников», — заключили в пресс-службе.

Напомним, 12-й канал израильского телевидения заявил, что при ударе ЦАХАЛ по Газе в ноябре 2023 года могли погибнуть три заложника палестинского движения ХАМАС. Радикалы держали похищенных сержанта Рона Шермана, капрала Ника Бейзера и Элию Толедано в одном из туннелей в Газе. Подвал был ликвидирован ударом израильских войск, которые якобы не знали о заложниках. Изначально командование ЦАХАЛ отрицало свою причастность к гибели людей.

Авторы Татьяна Миссуми