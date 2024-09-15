Россиянам подсказали простые лайфхаки по хранению летних вещей и обуви
Технолог Кича: Полиэтиленовые чехлы для хранения придают вещам неприятный запах
Жителям России рассказали, как подготовить свой летний гардероб к зимовке. В первую очередь следует отсеять растянутые и выцветшие вещи, которые уже не хочется носить. Их можно отдать в пункты сбора вещей или выбросить. Остальное лучше убрать в дальний ящик, отметил технолог Дмитрий Кича.
В частности, до следующего года не понадобятся хлопковые сарафаны, льняные и лёгкие брюки, юбки, шорты и платья. Предварительно их следует постирать и высушить.
«Вязаные и льняные летние вещи аккуратно сложите и храните на ровной поверхности вместе с пакетиками саше. Синтетику и хлопок можно повесить на плечики, однако лучше выбирать деревянные или мягкие, округлые, чтобы не деформировать одежду. Откажитесь от хранения качественных вещей в полиэтиленовых чехлах. Они придадут ей запах, от которого будет нелегко избавиться», — рекомендовал эксперт «Газете.ru».
В свою очередь, обувь лучше держать в мягких мешках и коробках, чтобы пары не пылились и не соприкасались друг с другом. Можно набить туфли, кроссовки и босоножки ароматизированной бумагой, чтобы они не впитывали запах. Не кидайте коробки в кладовку как попало, чтобы не деформировать их, добавил Кича.
Ранее россиянам раскрыли простые лайфхаки, как добиться идеальной чистоты в доме. Для порядка важно продумать систему хранения вещей. Нужно понять, где именно будет находиться каждая из категорий предметов, и объяснить близким. Чтобы вещи не терялись в шкафу, нужны выдвижные полки и ящики — тогда брать предметы станет легче. Кроме того, сгруппировать всё помогут контейнеры и корзинки.