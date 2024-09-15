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15 сентября, 19:27

Россиянам подсказали простые лайфхаки по хранению летних вещей и обуви

Технолог Кича: Полиэтиленовые чехлы для хранения придают вещам неприятный запах

Жителям России рассказали, как подготовить свой летний гардероб к зимовке. В первую очередь следует отсеять растянутые и выцветшие вещи, которые уже не хочется носить. Их можно отдать в пункты сбора вещей или выбросить. Остальное лучше убрать в дальний ящик, отметил технолог Дмитрий Кича.

В частности, до следующего года не понадобятся хлопковые сарафаны, льняные и лёгкие брюки, юбки, шорты и платья. Предварительно их следует постирать и высушить.

«Вязаные и льняные летние вещи аккуратно сложите и храните на ровной поверхности вместе с пакетиками саше. Синтетику и хлопок можно повесить на плечики, однако лучше выбирать деревянные или мягкие, округлые, чтобы не деформировать одежду. Откажитесь от хранения качественных вещей в полиэтиленовых чехлах. Они придадут ей запах, от которого будет нелегко избавиться», — рекомендовал эксперт «Газете.ru».

В свою очередь, обувь лучше держать в мягких мешках и коробках, чтобы пары не пылились и не соприкасались друг с другом. Можно набить туфли, кроссовки и босоножки ароматизированной бумагой, чтобы они не впитывали запах. Не кидайте коробки в кладовку как попало, чтобы не деформировать их, добавил Кича.

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freepik

Алёна Зиновьева
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