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15 сентября, 17:18

Сырский анонсировал увеличение сроков базовой общевойсковой подготовки ВСУ

ВСУ увеличит длительность базовой общевойсковой подготовки личного состава. Об этом в телеграм-канале сообщил главком армии Незалежной Александр Сырский.

«Работаем над тем, чтобы увеличить сроки базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре–ноябре этого года», — проинформировал военачальник.

Сырский также заявил о продолжении работы по повышению качества подготовки военных в учебных центрах. О том, как сильно изменятся сроки на подготовку военнослужащих, главком ВСУ не уточнил.

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Ранее Сырский пожаловался на то, что украинские новобранцы испытывают серьёзные проблемы из-за недостаточного уровня подготовки перед отправкой в зону боевых действий. Он объяснил, что при всём желании подготовить бойцов как можно лучше, командование вынуждено посылать их на фронт в кратчайшие сроки. При этом, как принято у представителей киевского режима, военный пожаловался на задержки в поставках американского оружия, которыми объяснили провалы на фронте и низкий моральный дух солдат.

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Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo

Юрий Лысенко
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