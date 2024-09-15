Сырский анонсировал увеличение сроков базовой общевойсковой подготовки ВСУ
ВСУ увеличит длительность базовой общевойсковой подготовки личного состава. Об этом в телеграм-канале сообщил главком армии Незалежной Александр Сырский.
«Работаем над тем, чтобы увеличить сроки базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре–ноябре этого года», — проинформировал военачальник.
Сырский также заявил о продолжении работы по повышению качества подготовки военных в учебных центрах. О том, как сильно изменятся сроки на подготовку военнослужащих, главком ВСУ не уточнил.
Ранее Сырский пожаловался на то, что украинские новобранцы испытывают серьёзные проблемы из-за недостаточного уровня подготовки перед отправкой в зону боевых действий. Он объяснил, что при всём желании подготовить бойцов как можно лучше, командование вынуждено посылать их на фронт в кратчайшие сроки. При этом, как принято у представителей киевского режима, военный пожаловался на задержки в поставках американского оружия, которыми объяснили провалы на фронте и низкий моральный дух солдат.
Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo