Сырский также заявил о продолжении работы по повышению качества подготовки военных в учебных центрах. О том, как сильно изменятся сроки на подготовку военнослужащих, главком ВСУ не уточнил.

Ранее Сырский пожаловался на то, что украинские новобранцы испытывают серьёзные проблемы из-за недостаточного уровня подготовки перед отправкой в зону боевых действий. Он объяснил, что при всём желании подготовить бойцов как можно лучше, командование вынуждено посылать их на фронт в кратчайшие сроки. При этом, как принято у представителей киевского режима, военный пожаловался на задержки в поставках американского оружия, которыми объяснили провалы на фронте и низкий моральный дух солдат.