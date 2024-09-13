Политолог раскрыл, почему на Украине «пропадают» главкомы и при чём здесь «курский наскок»

Курская авантюра, которую предприняли ВСУ, сняла любые для гарантии безопасности для главкома Александра Сырского, возможно, поэтому он и «залёг на дно», чтобы уберечься от российских ударов. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, декан факультета политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов, предполагая, куда мог исчезнуть Сырский.

«Сырский вполне мог лечь на дно, чтобы чисто физически себя уберечь от отмщения со стороны России. Потому что вторжение в Курскую область было воспринято и российским руководством, и большей частью российского общества. Сейчас в отношении Сырского и других глав Украины вообще не имеется никаких ограничений в плане их ликвидации или же нанесения по ним удара. Мне кажется, речь идет о том, что Сырский пока скрывается от ударов со стороны России. Курская авантюра, которую он предпринял, сняла любые для него гарантии безопасности, в любой момент может прилететь», — считает эксперт.