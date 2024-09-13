Политолог раскрыл, почему на Украине «пропадают» главкомы и при чём здесь «курский наскок»
Политолог Шатилов: Сырский «залёг на дно», чтобы уберечься от ударов ВС РФ
Главком ВСУ Александр Сырский. Обложка © Фото © ТАСС / EPA
Курская авантюра, которую предприняли ВСУ, сняла любые для гарантии безопасности для главкома Александра Сырского, возможно, поэтому он и «залёг на дно», чтобы уберечься от российских ударов. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, декан факультета политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов, предполагая, куда мог исчезнуть Сырский.
«Сырский вполне мог лечь на дно, чтобы чисто физически себя уберечь от отмщения со стороны России. Потому что вторжение в Курскую область было воспринято и российским руководством, и большей частью российского общества. Сейчас в отношении Сырского и других глав Украины вообще не имеется никаких ограничений в плане их ликвидации или же нанесения по ним удара. Мне кажется, речь идет о том, что Сырский пока скрывается от ударов со стороны России. Курская авантюра, которую он предпринял, сняла любые для него гарантии безопасности, в любой момент может прилететь», — считает эксперт.
Однако киевские власти вряд ли дадут Сырскому «соскочить» с такой пиковой ситуации, тем более, что авторство «курского наскока» явно принадлежит ему. Поэтому Шатилов предполагает, что исчезнуть с Украины главком ВСУ вряд ли сможет. А вот укрыться от российских ударов по командным пунктам ему будет сложнее.
Напомним, ранее на Украине заметили, что главком ВСУ Александр Сырский внезапно исчез из публичного поля. Эта ситуация подозрительно похожа на произошедшее с предшественником Сырского — Валерием Залужным. В мае прошлого года он впервые пропал из инфополя. Тогда выдвигались различные версии его исчезновения, однако в результате он объявился. Менее чем через год он исчез вновь, после чего пошли слухи о его возможной отставке. И 8 февраля Зеленский дейстительно отправил в отставку Залужного и назначил на его место Александра Сырского.