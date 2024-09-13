Украинская армия сталкивается с серьёзными трудностями, так как российские войска прорвали фронт и практически окружили украинские силы в Курской области. В это время важная фигура в военной структуре Незалежной — главком ВСУ Александр Сырский — внезапно исчез. Об этом на своём YouTube-канале сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что исчезновение главкома ВСУ является тревожным знаком и поднимает вопросы о настоящем плане Владимира Зеленского. Эксперт подчеркнул, что хотя глава киевского режима продолжает уверять общественность, что всё идёт по плану, реальные события на фронте противоречат этим заявлениям.