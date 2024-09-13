История повторяется: Стало известно об исчезновении главкома ВСУ Сырского
Соскин: Исчезновение Сырского и прорыв фронта указывают на неудачи Украины
Главком ВСУ Александр Сырский. Обложка © Telegram / СИРСЬКИЙ
Украинская армия сталкивается с серьёзными трудностями, так как российские войска прорвали фронт и практически окружили украинские силы в Курской области. В это время важная фигура в военной структуре Незалежной — главком ВСУ Александр Сырский — внезапно исчез. Об этом на своём YouTube-канале сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что исчезновение главкома ВСУ является тревожным знаком и поднимает вопросы о настоящем плане Владимира Зеленского. Эксперт подчеркнул, что хотя глава киевского режима продолжает уверять общественность, что всё идёт по плану, реальные события на фронте противоречат этим заявлениям.
«Возникает вопрос, а какой план у Зеленского. Идут постоянные сообщения о гибели украинских военных в Курской области, о ранениях, о тяжелой ситуации. Сырский пропал — нету Сырского. Он постоянно был на связи, а теперь исчез. Это тоже очень нехороший знак», — заявил специалист.
Эта ситуация подозрительно похожа на произошедшее с предшественником Сырского — Валерием Залужным. В мае прошлого года он впервые пропал из инфополя. Тогда выдвигались различные версии его исчезновения, однако в результате он объявился. Менее, чем через год он исчез вновь, после чего пошли слухи о его возможной отставке. 8 февраля Зеленский отправил в отставку Залужного и назначил на его место Александра Сырского. После увольнения Залужный пропал из инфополя практически на два месяца, а 8 мая объявился в Киеве и сразу стал его почётным гражданином. 9 мая экс-главкома ВСУ назначили послом в Британии.