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27 апреля, 14:48

СМИ бьют тревогу из-за "подозрительного" исчезновения Залужного

WION: Экс-главком ВСУ Залужный "подозрительным образом" исчез из инфополя

Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный "подозрительным образом" исчез из инфополя. Как утверждает индийский телеканал WION, в последние недели он не появлялся на публике.

"Хотя экс-главкома ВСУ планировали назначить на пост посла в Лондоне, он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности. Генерала Валерия Залужного никто не видел в последние недели. Что же пошло не так? И где Залужный?" задаётся вопросом телеведущая.

Пропажа Залужного породила множество версий о том, что могло случиться с бывшим главнокомандующим ВСУ. Некоторые считают, что его якобы убили вместе с другими высокопоставленными офицерами ВСУ.

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Как сообщал Life.ru, Залужного уволили с поста главкома ВСУ в феврале. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский. МИД Украины 7 марта заявил о согласовании кандидатуры Залужного на должность посла Незалежной в Британии. По словам Владимира Зеленского, экс-главком ВСУ сам попросился на дипломатическую службу.

Кстати, это уже не первый раз, когда "теряется" Залужный. В прошлый раз он пропал из инфополя в мае 2023 года. Тогда тоже выдвигались версии о том, что главком убит или ранен. Однако позже он объявился.

Никита Осипов
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