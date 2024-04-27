СМИ бьют тревогу из-за "подозрительного" исчезновения Залужного
WION: Экс-главком ВСУ Залужный "подозрительным образом" исчез из инфополя
Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный "подозрительным образом" исчез из инфополя. Как утверждает индийский телеканал WION, в последние недели он не появлялся на публике.
"Хотя экс-главкома ВСУ планировали назначить на пост посла в Лондоне, он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности. Генерала Валерия Залужного никто не видел в последние недели. Что же пошло не так? И где Залужный?" — задаётся вопросом телеведущая.
Пропажа Залужного породила множество версий о том, что могло случиться с бывшим главнокомандующим ВСУ. Некоторые считают, что его якобы убили вместе с другими высокопоставленными офицерами ВСУ.
Как сообщал Life.ru, Залужного уволили с поста главкома ВСУ в феврале. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский. МИД Украины 7 марта заявил о согласовании кандидатуры Залужного на должность посла Незалежной в Британии. По словам Владимира Зеленского, экс-главком ВСУ сам попросился на дипломатическую службу.
Кстати, это уже не первый раз, когда "теряется" Залужный. В прошлый раз он пропал из инфополя в мае 2023 года. Тогда тоже выдвигались версии о том, что главком убит или ранен. Однако позже он объявился.