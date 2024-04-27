СМИ бьют тревогу из-за "подозрительного" исчезновения Залужного

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный "подозрительным образом" исчез из инфополя. Как утверждает индийский телеканал WION, в последние недели он не появлялся на публике.

"Хотя экс-главкома ВСУ планировали назначить на пост посла в Лондоне, он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности. Генерала Валерия Залужного никто не видел в последние недели. Что же пошло не так? И где Залужный?" — задаётся вопросом телеведущая.

Пропажа Залужного породила множество версий о том, что могло случиться с бывшим главнокомандующим ВСУ. Некоторые считают, что его якобы убили вместе с другими высокопоставленными офицерами ВСУ.