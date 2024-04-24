Британия согласилась "прописать" Залужного в Лондоне
Подоляк: Лондон согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины
Британские власти выдали агреман экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Бывший военный вступит в должность посла в течение ближайших недель, заявил в эфире телеканала "Киев 24" советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
Политик подчеркнул, что все протокольные процедуры по линии министерств иностранных дел двух государств уже завершены. По его словам, ротация кадров является неотъемлемым процессом в любом государстве, так как "не все выдерживают нагрузки".
"Думаю, [вступление Залужного в должность — это] вопрос недель, согласование некоторых логистических процедур необходимо", — прояснил ситуацию Подоляк.
Напомним, что Залужного уволили с поста главкома ВСУ в феврале этого года. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский. По словам Владимира Зеленского, который согласовал кандидатуру экс-военного на должность посла Украины в Великобритании, Залужный сам попросился на дипломатическую службу.
ТАСС / AP