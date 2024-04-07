Советник Пушилина допустил военный переворот на Украине для свержения Зеленского
Гагин: Залужный может возглавить военный переворот на Украине
На Украине может произойти военный переворот для свержения отменившего выборы Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, возглавить переворот может бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Если говорить о легитимности самого Зеленского, то у меня есть сомнения в изначальной легитимности его как президента, потому что он пришёл на штыках военной хунты, которая захватила власть на Украине ещё в 2014 году", — приводит РИА "Новости" слова Гагина.
По словам советника главы ДНР, Зеленский после Петра Порошенко является вторым нелегитимным главарём киевского режима. После отмены президентских выборов на Украине Запад может одобрить идею смещения Зеленского с помощью военного переворота, чтобы поддерживать "картинку хотя бы какой-то демократии" на территории Незалежной, считает советник Гагин.
По его словам, Зеленского вполне могут заменить, так как претендентов на его место достаточно и за каждым из них стоит иностранная разведка стран НАТО. Гагин пояснил, что Залужный может возглавить переворот, потому что имел и имеет до сих пор некий авторитет и среди гражданского населения, и среди военных.
А ранее Life.ru рассказывал, что Валерий Залужный, Пётр Порошенко и депутаты Рады могут ополчиться против Зеленского после 20 мая. Именно в этот день на Украине истекают его полномочия. Выборы так и не прошли, а в Верховной раде подписали декларацию о недопустимости их организации до окончания военного положения. В документе указывается, что это возможно лишь через шесть месяцев после его отмены. В Кремле пояснили, что будут анализировать ситуацию с легитимностью Зеленского, а глава МИД России Сергей Лавров предположил, что обсуждать это, может быть, и вовсе "не потребуется".
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