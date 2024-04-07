На Украине может произойти военный переворот для свержения отменившего выборы Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, возглавить переворот может бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Если говорить о легитимности самого Зеленского, то у меня есть сомнения в изначальной легитимности его как президента, потому что он пришёл на штыках военной хунты, которая захватила власть на Украине ещё в 2014 году", — приводит РИА "Новости" слова Гагина.

По словам советника главы ДНР, Зеленский после Петра Порошенко является вторым нелегитимным главарём киевского режима. После отмены президентских выборов на Украине Запад может одобрить идею смещения Зеленского с помощью военного переворота, чтобы поддерживать "картинку хотя бы какой-то демократии" на территории Незалежной, считает советник Гагин.