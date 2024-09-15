СМИ узнали о переговорах Италии и Британии для одобрения ударов ВСУ по России

Глава правительства Соединённого королевства Кир Стармер и итальянская премьер-министр Джорджа Мелони в понедельник обсудят вопрос снятия запрета на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

А мы просто напомним, что буквально пару дней назад, после того как президент России Владимир Путин предупредил о последствиях решения разрешить удары западным оружием вглубь РФ, Кир Стармер заверил, будто Лондон ни в коем разе не стремится к конфликту с Москвой. Правда, от ответа на вопрос о Storm Shadow он уклонился.