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15 сентября, 17:13

СМИ узнали о переговорах Италии и Британии для одобрения ударов ВСУ по России

Bloomberg: Стармер и Мелони обсудят снятие запрета на удары Storm Shadow по РФ

Глава правительства Соединённого королевства Кир Стармер и итальянская премьер-министр Джорджа Мелони в понедельник обсудят вопрос снятия запрета на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

«Стармер и <...> Мелони <...> обсудят предложение об использовании Украиной британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow [для ударов] по территории России», — говорится в материале.

Times показала карту РФ с «зоной поражения» Storm Shadow, в ней 14 аэродромов и военный штаб
Times показала карту РФ с «зоной поражения» Storm Shadow, в ней 14 аэродромов и военный штаб

А мы просто напомним, что буквально пару дней назад, после того как президент России Владимир Путин предупредил о последствиях решения разрешить удары западным оружием вглубь РФ, Кир Стармер заверил, будто Лондон ни в коем разе не стремится к конфликту с Москвой. Правда, от ответа на вопрос о Storm Shadow он уклонился.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Юрий Лысенко
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