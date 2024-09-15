На Украине рассказали о несуществующей армии ВСУ из тысяч военных

На Украине на фоне нехватки живой силы на фронте существует «армия» из тысяч солдат, которых вывели за штат, и не платят им зарплату. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«На фоне жёсткой нехватки личного состава в ВСУ, на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их «нет». — говорится в публикации.

Согласно информации издания, военные, не входящие в кадровые списки, получают небольшую выплату «за звание», составляющую примерно 500–600 гривен в месяц. При этом они не могут устроиться на другую работу из-за своего статуса в ВСУ. Пострадавшие военнослужащие рассказывают, что такие ситуации возникают по разным причинам, включая травмы, полученные вне боевых действий, и длительное лечение, во время которого они остаются без необходимого ухода. Командиры вынуждены выводить солдат «за штат», чтобы подразделение формально соответствовало требованиям боеспособности и не нуждалось в пополнении.