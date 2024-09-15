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15 сентября, 17:58

На Украине рассказали о несуществующей армии ВСУ из тысяч военных

«Страна.ua»: На Украине есть «заштатная армия» из тысяч бойцов ВСУ

На Украине на фоне нехватки живой силы на фронте существует «армия» из тысяч солдат, которых вывели за штат, и не платят им зарплату. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«На фоне жёсткой нехватки личного состава в ВСУ, на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их «нет». — говорится в публикации.

Согласно информации издания, военные, не входящие в кадровые списки, получают небольшую выплату «за звание», составляющую примерно 500–600 гривен в месяц. При этом они не могут устроиться на другую работу из-за своего статуса в ВСУ. Пострадавшие военнослужащие рассказывают, что такие ситуации возникают по разным причинам, включая травмы, полученные вне боевых действий, и длительное лечение, во время которого они остаются без необходимого ухода. Командиры вынуждены выводить солдат «за штат», чтобы подразделение формально соответствовало требованиям боеспособности и не нуждалось в пополнении.

Сырский анонсировал увеличение сроков базовой общевойсковой подготовки ВСУ
Сырский анонсировал увеличение сроков базовой общевойсковой подготовки ВСУ

Ранее главком армии Незалежной Александр Сырский пожаловался на то, что украинские новобранцы испытывают серьёзные проблемы из-за недостаточного уровня подготовки перед отправкой на фронт. Он объяснил, что при всём желании подготовить хороших солдат, командованию приходится отправлять их в зону СВО в кратчайшие сроки.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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