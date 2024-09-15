Секс-игрушки, кошки и бараны: Названы самые необычные залоги россиян для кредитов

Большинство россиян выбирают автомобили в качестве залога для оформления кредитов из движимого имущества. На транспортные средства приходятся 11,6 миллиона случаев из 20,3, зарегистрированных за восемь месяцев 2024 года. Оставшиеся 8,7 миллиона записей в реестре Федеральной нотариальной палаты приходятся на более экзотические варианты, выяснил РБК.

Так, залогом у банков числятся: 1,5 миллиона двигателей, 165 тысяч колец, более 96 тысяч бриллиантов и алмазов, 57,6 тысячи электросамокатов, 20 тысяч наручных часов и свыше 7,6 тысячи игрушек для взрослых. Немалая доля приходится на электронные гаджеты: смартфоны, телевизоры, ноутбуки.

Ещё популярностью пользуется кредитование под залог сельскохозяйственных животных. Это связано с развитием малого и среднего бизнеса, уверены в ФНП. Сами того не зная, в банковских документах содержатся 5,5 миллиона быков и коров, почти миллион свиней, свыше 200 тысяч овец и баранов, а также почти 150 тысяч лошадей. Домашнее зверьё реже делают залогом: такая возможность выпала 58 тысячам кошек и 11 тысячам собак.