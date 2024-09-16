В Великобритании в 33 года умерла старейшая кошка в мире

В возрасте 33 лет скончалась старейшая в мире кошка по имени Рози. Как сообщает New York Post, смерть настигла питомца в коридоре дома в Норидже, графство Норфолк.

В этот момент рядом с пушистой черепаховой кошкой была её 73-летняя владелица Лила Бриссетт. Она взяла Рози, родившуюся 1 июня 1991 года, котёнком из приюта. Первые хозяева кошки сдали её, когда обнаружили, что у их дочери аллергия. Рози было 33 года, что соответствует 152 человеческим годам.