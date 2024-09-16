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15 сентября, 21:45

В Великобритании в 33 года умерла старейшая кошка в мире

Caмая cтapая кoшка Beликoбpитaнии. Обложка © Newsquest / SWNS

Caмая cтapая кoшка Beликoбpитaнии. Обложка © Newsquest / SWNS

В возрасте 33 лет скончалась старейшая в мире кошка по имени Рози. Как сообщает New York Post, смерть настигла питомца в коридоре дома в Норидже, графство Норфолк.

В этот момент рядом с пушистой черепаховой кошкой была её 73-летняя владелица Лила Бриссетт. Она взяла Рози, родившуюся 1 июня 1991 года, котёнком из приюта. Первые хозяева кошки сдали её, когда обнаружили, что у их дочери аллергия. Рози было 33 года, что соответствует 152 человеческим годам.

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Весной Life.ru писал, что в Японии умерла собака Кабосу, которая была интернет-мемом и «лицом криптомонет». В начале мая питомец отпраздновал 18,5 года.

Артём Гапоненко
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