В Великобритании в 33 года умерла старейшая кошка в мире
Caмая cтapая кoшка Beликoбpитaнии. Обложка © Newsquest / SWNS
В возрасте 33 лет скончалась старейшая в мире кошка по имени Рози. Как сообщает New York Post, смерть настигла питомца в коридоре дома в Норидже, графство Норфолк.
В этот момент рядом с пушистой черепаховой кошкой была её 73-летняя владелица Лила Бриссетт. Она взяла Рози, родившуюся 1 июня 1991 года, котёнком из приюта. Первые хозяева кошки сдали её, когда обнаружили, что у их дочери аллергия. Рози было 33 года, что соответствует 152 человеческим годам.
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