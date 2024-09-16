Судно «Академик Николай Страхов» с 5 сентября ожидает помощи в Карском море

Научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов» Института океанологии РАН стало неуправляемым после остановки двигателя в Карском море и с 5 сентября ожидает помощи. Об этом сообщил заместитель директора по флоту и руководитель Центра морских экспедиционных исследований ИО РАН Денис Злыгостев в интервью «Известиям».

Злыгостев объяснил, что поломка шестого цилиндра привела к остановке главного двигателя, и экипаж не смог устранить неисправность. Сначала пытались выявить и исправить проблему, но после неудачи начали искать подходящий буксир. Спасательная операция по эвакуации судна в Арктике начнётся 18 сентября.