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16 сентября, 00:16

Судно «Академик Николай Страхов» с 5 сентября ожидает помощи в Карском море

Судно «Академик Николай Страхов». Обложка © Центр морских экспедиционных исследований

Судно «Академик Николай Страхов». Обложка © Центр морских экспедиционных исследований

Научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов» Института океанологии РАН стало неуправляемым после остановки двигателя в Карском море и с 5 сентября ожидает помощи. Об этом сообщил заместитель директора по флоту и руководитель Центра морских экспедиционных исследований ИО РАН Денис Злыгостев в интервью «Известиям».

Злыгостев объяснил, что поломка шестого цилиндра привела к остановке главного двигателя, и экипаж не смог устранить неисправность. Сначала пытались выявить и исправить проблему, но после неудачи начали искать подходящий буксир. Спасательная операция по эвакуации судна в Арктике начнётся 18 сентября.

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Артём Гапоненко
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