Пожарные ликвидировали открытое горение в СНТ «Задонье» в Ростовской области

Напомним, в Ростовской области загорелась сухая растительность на огромной площади, а количество ландшафтных пожаров превысило 60. Губернатор Василий Голубев уточнил, что всё спровоцировал сильный ветер вкупе с перехлёстом проводов ЛЭП и неосторожным обращением с огнём. В СНТ «Задонье» огонь повредил 15 строений, в том числе четыре жилых дома.