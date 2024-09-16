Пожарные ликвидировали открытое горение в СНТ «Задонье» в Ростовской области
Пожарные ликвидировали открытое горение в садовом товариществе «Задонье» в Ростовской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В ростовском садовом товариществе «Задонье» пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Напомним, в Ростовской области загорелась сухая растительность на огромной площади, а количество ландшафтных пожаров превысило 60. Губернатор Василий Голубев уточнил, что всё спровоцировал сильный ветер вкупе с перехлёстом проводов ЛЭП и неосторожным обращением с огнём. В СНТ «Задонье» огонь повредил 15 строений, в том числе четыре жилых дома.