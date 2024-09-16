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16 сентября, 02:00

Пожарные ликвидировали открытое горение в СНТ «Задонье» в Ростовской области

Пожарные ликвидировали открытое горение в садовом товариществе «Задонье» в Ростовской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В ростовском садовом товариществе «Задонье» пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Потерявшим жильё и имущество от пожаров в Ростовской области окажут помощь
Потерявшим жильё и имущество от пожаров в Ростовской области окажут помощь

Напомним, в Ростовской области загорелась сухая растительность на огромной площади, а количество ландшафтных пожаров превысило 60. Губернатор Василий Голубев уточнил, что всё спровоцировал сильный ветер вкупе с перехлёстом проводов ЛЭП и неосторожным обращением с огнём. В СНТ «Задонье» огонь повредил 15 строений, в том числе четыре жилых дома.

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ГУ МЧС по Ростовской области

Артур Лапсаков
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