Российские специалисты проанализируют компоненты крылатой ракеты Storm Shadow

Российские эксперты начали более глубокий анализ компонентов британско-французской крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Один из специалистов заявил РИА «Новости», что речь идёт о нижней части снаряда, где располагается взрыватель и промежуточный заряд, отвечающий за активацию основной боевой части.

Он добавил, что для преодоления укреплений сначала срабатывает предзаряд, создающий кумулятивную струю, которая пробивает отверстие. Затем уже активируется изучаемая часть ракеты.