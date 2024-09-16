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16 сентября, 04:02

Российские специалисты проанализируют компоненты крылатой ракеты Storm Shadow

Российские эксперты начали более глубокий анализ компонентов британско-французской крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Один из специалистов заявил РИА «Новости», что речь идёт о нижней части снаряда, где располагается взрыватель и промежуточный заряд, отвечающий за активацию основной боевой части.

Он добавил, что для преодоления укреплений сначала срабатывает предзаряд, создающий кумулятивную струю, которая пробивает отверстие. Затем уже активируется изучаемая часть ракеты.

Times показала карту РФ с «зоной поражения» Storm Shadow, в ней 14 аэродромов и военный штаб
Times показала карту РФ с «зоной поражения» Storm Shadow, в ней 14 аэродромов и военный штаб

Ранее российские специалисты начали анализировать головную часть ракеты системы HIMARS. Проводится глубокое исследование этого критически важного компонента, который играет ключевую роль в работе ракеты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Артём Гапоненко
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