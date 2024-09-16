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16 сентября, 04:29

«Сегун» завоевал «Эмми» как лучший драматический сериал

Сериал «Сегун» (Shogun, 2024) завоевал премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал». Церемонию вручения транслировал телеканал ABC.

Кроме главной награды, «Сегун» получил признание за лучшую режиссуру, а также за лучшие драматические роли у актёров и актрис.

Напомним, премия «Эмми», представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома, вручается Академией телевизионных наук и искусств США за выдающиеся достижения в прайм-тайм телевидении.

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Shutterstock / FOTODOM / Joe Seer

Артём Гапоненко
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