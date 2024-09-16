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16 сентября, 05:03

Токаев уволил директоров Служб внешней разведки и антитеррора Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение об освобождении от должностей двух чиновников: директора Службы внешней разведки и начальника Службы антитеррора. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с указом, Руслан Темиргалиевич Сейсембаев освобождён от поста заместителя председателя Комитета национальной безопасности и начальника Службы антитеррора, а Аскар Баймерденович Амерханов – от должности заместителя председателя Комитета и директора Службы внешней разведки. Причины этих кадровых изменений в сообщении не раскрываются.

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Напомним, президент Казахстана пригласил российского лидера Владимира Путина посетить страну в ноябре этого года. Президент России это приглашение принял, согласившись, что наиболее рационально прилететь с визитом получится в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности.

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kremlin.ru

Артём Гапоненко
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