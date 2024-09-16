Токаев уволил директоров Служб внешней разведки и антитеррора Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение об освобождении от должностей двух чиновников: директора Службы внешней разведки и начальника Службы антитеррора. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с указом, Руслан Темиргалиевич Сейсембаев освобождён от поста заместителя председателя Комитета национальной безопасности и начальника Службы антитеррора, а Аскар Баймерденович Амерханов – от должности заместителя председателя Комитета и директора Службы внешней разведки. Причины этих кадровых изменений в сообщении не раскрываются.